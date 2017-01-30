20:10 30 января 2017 1

Первый день февраля тоже будет дурно пахнущим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в Челябинске продлен до семи часов вечера вторника, 31 января, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по региону. При этом степень опасности возрастет с первой до второй, слабый ветер и инверсия помешают рассеиванию вредных примесей в воздухе. Во второй «металлургической столице» области» — Магнитогорске — ожидаются НМУ первой степени опасности.

Советы экстренных служб и властей традиционны: по возможности меньше пользоваться личным транспортом, пить больше жидкости и меньше находиться вне дома. Столь же традиционные рекомендации предприятиям, как выяснилось сегодня, ощутимого эффекта все равно не приносят.

По заявлению минэкологии Челябинской области, даже полное соблюдение предприятиями действующих нормативов на выбросы не спасет Челябинск от смога в дни НМУ. Ведомство предупредило руководство предприятий, что с 1 октября в соответствии с поручением президента начнет действовать новый, существенно более жесткий порядок определения квот на выбросы.

А пока неприятные запахи, неделями висящие в воздухе, усугубятся сильным морозом. В ночь с 30 на 31 января температура в отдельных районах области снизится до минус 31 градуса. В Челябинске может похолодать до минус 24-26 градусов.