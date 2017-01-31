08:25 31 января 2017 0

Руководство больницы считают действия сотрудников правильными Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Шадринске Курганской области родственники умершего от инфаркта 34-летнего мужчины готовятся подать документы в суд. Они считают, что фельдшер «скорой» не смогла распознать симптомы и не оказала вовремя помощь.

Инцидент, который произошел в конце 2016 года, вызвал интерес шадринских журналистов. В получасовой передаче «На грани», который вышел на канале «ШадрИнфо» 20 января, авторы попытались разобраться, почему не смогли спаси сына Нины Шахматовой. Женщина со слезами на глазах рассказывает подробности злополучного вечера, когда фельдшер «скорой», приехав на вызов, предложил мужчине, жалующемуся на жжение за грудиной, принять препарат от изжоги.

После того, как скорая уехала, больному стало плохо, приехав повторно, врачи зафиксировали смерть пациента. Вскрытие показало, что молодой мужчина страдал атеросклерозом коронарных артерий.

По мнению зам главврача «Шадринской БСМП» Павла Белова, действия сотрудников были правильными, поскольку других жалоб у пациента не было, а ЭКГ, которую сделала фельдшер на месте, оказалась в норме. Врач-кардиолог той же больницы Игорь Оболдин в эфире пространно рассуждает о том, что заболевания кровообращения в наше время сильно «помолодели», и что пациенты сами должны заботиться о своем здоровье. А зам руководителя областного департамента здравоохранения Елена Остовских отмечает, что процент диспансеризации в Шадринске — один из самых низких в регионе.

К ситуации подключился гражданский омбудсмен Александр Андрюков. В разговоре с «URA.RU» он отметил, что поможет родственникам получить независимую экспертизу и добиться правды в суде.