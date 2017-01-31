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31 января 2017
30 января 2017
20:04  30 января 2017 1

В России падает интерес к Rolls-Royce. Уральцы покупают машины премиум-класса, несмотря на кризис

Клипарт. Екатеринбург, ролс ройс, rolls-royce, автомобиль, роскошь, люкс
Все меньше авто премиум-класса покупают в РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Продажи новых машин премиум-бренда Rolls-Royce в России в 2016 году упали на 23% и составили всего 110 автомобилей. Такие данные приведены в отчете аналитического агентства «АВТОСТАТ».

В России наиболее популярной моделью этой марки является купе Wraith, стоимостью больше 25 млн рублей. Из общего числа продаж на эту марку приходится около 40% (46 машин).

Вторую строчку в рейтинге Rolls-Royce занимает Ghost стоимостью от 26 млн рублей (29 машин). Также в 2016 году было реализовано 19 автомобилей Rolls-Royce Dawn и 16 штук — Rolls-Royce Phantom.

Большую часть автомобилей премиум-класса купили жители Москвы и Подмосковья. Также два автомобиля приобрели жители ХМАО и один — Пермского края.

Лев Истомин
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