20:04 30 января 2017 1

Все меньше авто премиум-класса покупают в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Продажи новых машин премиум-бренда Rolls-Royce в России в 2016 году упали на 23% и составили всего 110 автомобилей. Такие данные приведены в отчете аналитического агентства «АВТОСТАТ».

В России наиболее популярной моделью этой марки является купе Wraith, стоимостью больше 25 млн рублей. Из общего числа продаж на эту марку приходится около 40% (46 машин).

Вторую строчку в рейтинге Rolls-Royce занимает Ghost стоимостью от 26 млн рублей (29 машин). Также в 2016 году было реализовано 19 автомобилей Rolls-Royce Dawn и 16 штук — Rolls-Royce Phantom.

Большую часть автомобилей премиум-класса купили жители Москвы и Подмосковья. Также два автомобиля приобрели жители ХМАО и один — Пермского края.