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30 января 2017
Главные новости Свердловской области
20:14  30 января 2017 0

В Екатеринбург заходит гламурное федеральное издание для хипстеров. Редактора переманили у конкурентов

Заседание президиума правительства Свердловской области в резиденции губернатора. Екатеринбург, совещание, чиновник, рабочее место, портфель
Новый портфель получил сотрудник It's My CityФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Интернет-издание The Village в конце февраля намерено запустить региональную версию в Екатеринбурге. Причиной такого решения стало активное развитие в последние годы столицы Среднего Урала, где происходит все больше интересных событий, о которых собирается рассказывать The Village.

Уже известен главный редактор местного издания, им станет бывшая сотрудница портала It’s My City Елена Бабушкина. Всего в редакции будут трудиться четыре сотрудника. Издание будет писать о важных городских новостях, исключая происшествия и криминал.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что издание The Village Екатеринбург не станет франшизой, а будет отдельной редакцией для пользователей Интернета от 20 до 40 лет.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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