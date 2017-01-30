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30 января 2017
Главные новости Свердловской области
20:18  30 января 2017 9

Готовимся к новой транспортной схеме. Через неделю в Екатеринбурге встанут трамваи и троллейбусы

Общественный транспорт Екатеринбурга, трамвай, икарус, автобус, общественный транспорт
Огромные долги в Екатеринбурге есть у всего муниципального общественного транспортаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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Трамвайно-троллейбусное управление (ТТУ) за десять дней увеличило долг за электроэнергию с 34 до 50 млн рублей. Если он не будет погашен за неделю, «Екатеринбургэнергосбыт» готов ввести для ТТУ полное ограничение режима потребления электроэнергии. Если не будет погашена хотя бы часть долга, то уже во вторник, 31 января, отключат электроэнергию для части объектов. Об этом «URA.RU» стало известно из ответа энергокомпании.

31 января планируется частичное ограничение режима энергопотребления объектов трамвайно-троллейбусного управления. Об этом говорится в сообщении поставщика электроэнергии — АО «Екатеринбургэнергосбыт». Как поясняют в компании, еще 19 января они направили в адрес ЕМУП «ТТУ» уведомление о возможном введении ограничения режима потребления электроэнергии.

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Долги не только не платятся — они стремительно растут: по состоянию на 19 января 2017 года задолженность муниципального предприятия составляла 34,4 млн рублей, на 31 января она зафиксирована на отметке 50,3 млн рублей.

Если деньги от ТТУ не поступят и после частичного ограничения электроэнергии, то 6 февраля ее отключат полностью. Это означает, что общественный транспорт в городе может встать. Удастся ли найти средства на погашение задолженности, в пресс-службе города оперативно ответить не смогли.

Наращивание странных долгов ранее было зафиксировано на другом муниципальном транспортном предприятии — в муниципальном объединении автобусных перевозок (МОАП). Однако именно городские предприятия и те, что придут им на смену, станут главными игроками на рынке общественного транспорта после введения 1 июля муниципальной транспортной схемы

Юлия Литвиненко
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