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30 января 2017
Главные новости Свердловской области
20:30  30 января 2017 0

Заседание свердловского кабмина перенесено из-за японского бизнес-клуба

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, тунгусов владимир, куйвашев евгений, заседание правительства со
Из-за командировки Евгения Куйвашева кабинет министров соберется на два дня раньшеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заседание правительства Свердловской области состоится во вторник, 31 января. Решение о переносе было принято из-за того, что в традиционный для встреч министров четверг, 2 февраля, губернатор Евгений Куйвашев будет вынужден уехать в Москву.

В столице глава региона примет участие в заседании Японского бизнес-клуба, который соберется в посольстве Японии в России и презентует Свердловскую область.

Как пояснили в администрации губернатора, презентация нужна, потому что Япония — страна-партнер международной выставки «Иннопром», которая в этом году пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Тема выставки, которая состоится традиционно на площадях МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — «Умное производство: глобальный подход».

Ее высокий статус президент Владимир Путин подтвердил еще в прошлом году на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Тогда же появились надежды, что российский лидер впервые посетит выставку «Иннопром».

Антон Ольшанников
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