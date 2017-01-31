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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
20:42  30 января 2017 1

Российский телеканал передумали лишать счетов в Великобритании

Международный инвестиционный форум
Телеканалу RT оставят счета в ВеликобританииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Британский банк NatWest не будет закрывать счета телеканала RT в Великобритании. Об этом в понедельник, 30 января, сообщила пресс-служба телеканала, который вещает более чем в 100 странах мира.

О закрытии банком всех счетов телеканала в Великобритании стало известно 17 октября прошлого года. Это решение главный редактор RT тогда назвал политическим, напоминает Russian.rt.com.

В свою очередь МИД России посчитал, что ситуация с закрытием счетов RT является ненормальной. В посольстве России в Великобритании заявили, что Британия нарушает нормы международного права.

Марина Мотылева
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