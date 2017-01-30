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21:07  30 января 2017 19

На Ямале выявлена преступная группа из сотрудников ГИБДД

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, гаи, дпс, полиция, сотрудники гибдд
Преступная группа могла включать до 10 человекФото: Елена Качалкова Елена Качалкова © URA.RU

На Ямале выявлена группа сотрудников дорожной инспекции, которых подозревают в систематическом получении взяток. «Оборотни в погонах» обнаружены внутри ведомства. Как сообщают в полицейском главке, преступления выявили сотрудники службы собственной безопасности УМВД Ямала.

В окружном управлении МВД добавляют, что деньги инспекторы ДПС ГИБДД могли получать от лиц, занимающихся грузовыми перевозками негабаритных грузов без соответствующих разрешений. Взятку давали, по предварительным данным, за непривлечение к ответственности и беспрепятственный проезд по территории Ямала.

Материалы проверки переданы в следственное управление СК Ямала, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Коррупцией в силовых структурах занимается это ведомство.

Уличенные во взятках правоохранители уже отстранены от работы. «Если вина сотрудников полиции подтвердится — они будут уволены. Их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в управлении МВД Ямала.

В следственном управлении СК Ямала «URA.RU» пояснили, что материалами занимается отдел по расследованию особо важных дел. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие)». Фигурантами в нем являются пять сотрудников ДПС, работавших в разных районах Ямала. Они задержаны.

Как рассказал агентству неофициальный источник в силовых структурах, в преступную группу могли входить и другие люди. В организации незаконного промысла подозреваются инспекторы Пуровского, Надымского и Тазовского районов.

В дорожной инспекции это уже не первый случай взяточничества. В 2013 году из-за аналогичного преступления из органов был уволен бывший глава ГИБДД по Пуровскому району Павел Минеев.

Юлия Фролова
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