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21:01  30 января 2017 5

Власти Салехарда приватизируют автомобили по 500 рублей

Нефтеюганск, автохлам
Представители управления городским имуществом объяснили, что автомобили дороже не стоятФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Городская Дума Салехарда собралась на внеочередное совещание, чтобы одобрить изменения в плане приватизации городского имущества на 2017 год. В перечень приватизируемых объектов вошли 42 автомобиля и снегохода.

В их числе лишь один относительно дорогой. Это Toyota Cruiser 120 (Prado) стоимостью 956 тыс. рублей. На втором месте по цене — BMW-320 за 19,5 тыс. рублей. «Девятку» оценили в 600 рублей, ВАЗ 21070 — в 500 рублей. Все остальное в общей сложности оценено суммой чуть более 100 тысяч рублей.

Вся эта техника была брошена хозяевами на штрафстоянке МП «Салехардремстрой» и по суду передана в собственность организации. После ее банкротства все автомобили и снегоходная техника оказались на балансе администрации города.

Приватизировать автомобили путем внесения в уставной капитал созданного АО «Салехарддорстрой» планировалось еще в прошлом году. Но не удалось из-за начавшейся процедуры внесения изменений в устав акционерного общества.

Представитель прокуратуры города, присутствующий на заседании, заметил, что одна из целей приватизации городского имущества — увеличение доходной части бюджета, но при этом автомобили отдаются практически даром. На это заместитель начальника управления городским имуществом Евгений Сущевский сказал, что все автомобили в перечне — по сути, автохлам. Оценку проводила независимая организация.

«Срок действия оценки — полгода. Так что, если депутаты утвердят внесение изменений в план приватизации, мы будем проводить повторную оценку имущества. Акционерное общество имеет специалистов и средства, чтобы восстановить данную технику и в дальнейшем использовать ее для осуществления своей основной деятельности либо для возможной реализации с целью пополнения оборотных средств», — рассказал Евгений Сущевский.

Вячеслав Егоров
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