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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
21:18  30 января 2017 5

Трамп ужесточил порядок выдачи виз россиянам

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Иммиграционный указ Трампа повлиял на жителей РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU

Иммиграционный указ президента США Дональда Трампа повлиял на россиян. После него посольство США изменило порядок выдачи виз гражданам России.

Указ был подписан 27 января. Как отмечает РБК, в частности, изменения коснутся программы повторной выдачи виз The Visa Interview Waiver Program. Эта программа упрощала повторную выдачу виз россиянам и позволяла не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее четырех лет назад. Согласно новым правилам этот период сокращается до 12 месяцев.

В посольстве изданию сообщили, что для ряда заявителей будут сделаны исключения. Среди них он назвал представителей правительств и международных организаций, а также заявителей младше 14 и старше 79 лет — тех, кто обращается за тем же типом визы до истечения года с момента получения предыдущей.

Ранее американист Михаил Таратута в беседе с «Национальной службой новостей» прокомментировал последние указы Трампа, назвав часть из них спорными, в том числе о запрете въезда на территорию США для граждан восьми мусульманских стран.

«Здесь сталкиваются различные судьбы, мы слышим истории, когда достойных и известных людей, не имеющих американского гражданства, не пускают даже просто для того, чтобы воссоединиться со своей семьей. С другой стороны, это вопрос безопасности: среди приезжих вполне могут быть террористы, как показала практика. Я думаю, этот указ Трампа недостаточно продуман», — сказал Таратута.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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