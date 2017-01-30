22:42 30 января 2017 18

Завкафедрой ТюмГУ стала фигурантом дела о крупной взятке Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Стали известны личности двух преподавателей, задержанных 23 января по подозрению в получении взятки. По данным источника «URA.RU», близкого к правоохранительным органам, ими оказались заведующая кафедрой гражданского права и процесса Института государства и права ТюмГУ Инна Тордия и профессор этой же кафедры Светлана Савченко.

По данным источника, сумма взятки, на которой «попались» Тордия и Савченко, составила 500 тысяч рублей. Суд избрал обеим меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как уже сообщало «URA.RU», по подозрению в даче взятки были также задержаны трое студентов-заочников. Пресс-служба УМВД по Тюменской области сообщила, что подозреваемых задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками областного СУ СКР и службой безопасности ТюмГУ.

В университете информацию подтвердила советник ректора, почетный работник прокураторы РФ Ольга Загвязинская: «Как прокурор-практик с 30-летним стажем со всей ответственностью заявляю, что руководство университета предпринимает все необходимые меры по профилактике и искоренению коррупции. Но, к сожалению, наш большой педагогический коллектив — это часть социума и он болеет теми же болезнями, что и все общество. Те преподаватели, которые были задержаны, приняты на работу не вчера, а еще в начале 2000-х годов. Ситуация, возможно, складывалась десятилетиями. Исходя из принципа „презумпции невиновности“ у ректората порой связаны руки. Любая информация о подозрении того или иного сотрудника в противоправных деяниях, которая поступает в том числе, и анонимно, нуждается в тщательной проверке».

«Мы не имеем права уволить сотрудника согласно трудовому законодательству, не доказав его вину. А это прерогатива правоохранительных органов. Наша задача — профилактировать, предупреждать, выявлять и пресекать на самых начальных стадиях. Стоит отметить, одна из задержанных преподавателей два года назад уже была исключена из состава комиссии по приему экзаменов в Институте дистанционного образования ТюмГУ. Не помогло. Мы понимаем, что подобного рода проблемы сосредоточены преимущественно на заочной форме обучения. Их надо решать комплексно, в системе высшего образования в целом. Мы заботимся о своей репутации, и сейчас дополнительно принимаем широкий спектр мер по профилактической работе с преподавательским составом», — подчеркнула Загвязинская.