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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
21:56  30 января 2017 6

Анестезиолога обвиняют в изнасиловании пациентки, которая попала в больницу с ожогами после пожара

Клипарт, больница, пациент, капельница, болезнь, медицина, химиотерапия
Женщина уверяет, что ее беспомощное состояние позволило анестезиологу надругаться над нейФото: depositphotos.com © URA.RU

В городе Подольске Московской области задержали врача-анестезиолога, который якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пациентки. Заявление на мужчину написала пострадавшая, возбуждено уголовное дело. Сам врач своей вины не признает.

Сотрудники правоохранительных органов задержали врача-анестезиолога ГБУЗ МО «Подольская городская больница № 2» в понедельник, 30 января. 43-летняя пациентка обвинила медика в изнасиловании. По ее словам, она находилась под действием препаратов и не могла дать отпор. Как заявили в СКР по Московской области, в настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, пишет «Газета.Ru».

Между тем сам анестезиолог свою вину в надругательстве над беспомощной пациенткой не признает. По показаниям мужчины, в Россию он приехал давно из Душанбе, получил гражданство и взял ипотеку. В подольской больнице работает полгода и считается неплохим врачом, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Мужчина рассказал, что в ночь с 4 на 5 января он выпил на дежурстве, но никаких насильственных действий сексуального характера в отношении пациентки не предпринимал, а лишь оказывал ей знаки внимания. Анестезиолог уверяет, что ни о каком сексе он и не думал, так как женщина попала в больницу с тяжелыми ожогами после пожара и находилась в крайне тяжелом состоянии.

Марина Мотылева
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