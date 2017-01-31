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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
22:34  30 января 2017 1

Книга о Pussy Riot и Петре Павленском претендует на получение престижной литературной премии

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., книги, образование, наука
На получение премии «Нацбест» претендуют более 50 книгФото: Pixabay

Сборник историй писателя и художника Александра Бренера «Жития убиенных художников» претендует на получение литературной премии «Национальный бестселлер». Лонг-лист книг, номинированных на соискание премии, состоит из более чем 50 изданий.

Бренера выдвинули московский издатель Илья Данишевский и петербургский книжный магазин «Все свободны». Книга представляет собой сборник воспоминаний о встречах с современными художниками. Так Бренер пишет, например, о группе Pussy Riot и скандальном художнике Петре Павленском, сообщает «Фонтанка.ру». Им в том числе адресуются достаточно едкие ремарки и комментарии.

Полный список номинантов на престижную литературную премию публикует «Федеральное агентство новостей». Всего в нем значится более 50 фамилий, среди которых встречаются как широко известные российскому читателю — Захар Прилепин, Виктор Пелевин, Фигль-Мигль и Алексей Иванов, так и совсем новые.

«Национальный бестселлер» — одна из трех крупнейших литературных премий в современной России. Кто попадет в короткий список номинантов премии, будет объявлено 14 апреля в Москве.

Марина Мотылева
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