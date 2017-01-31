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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
22:58  30 января 2017 4

Медведев нашел замену уволенному заместителю Улюкаева

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Медведев назначил заместителя главы МинэкономразвитияФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителя главы Минэкономразвития. Согласно распоряжению, им стал Азер Талыбов.

«Назначить Талыбова Азера Муталим оглы заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в тексте официального распоряжения, цитату из которого приводит «Газета.Ru».

Известно, что ранее Талыбов занимал пост главы секретариата председателя Банка России.

Бывший заместитель министра экономического развития России Игорь Рева 19 января подал в отставку по собственному желанию.

Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин в интервью «Национальной службе новостей» предположил, его отставка не связана с делом экс-министра Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки. «Это связано с назначением нового министра. Они, видимо, не имеют рабочих контактов, поэтому Рева ушел», — пояснил Ясин.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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