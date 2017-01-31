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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
23:54  30 января 2017 0

Правительство обнародовало размер пенсий и пособий в 2017 году

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, деньги
Средний размер пенсии в этом году достигнет 13 620 рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

На индексацию социальных выплат в России с 1 февраля выделено 706 млрд рублей. Выплаты увеличатся на 5,4 процента, или уровень инфляции предыдущего года. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на совещании со своими заместителями.

По словам премьера, кроме пенсий будут проиндексированы пособия, выплаты и компенсации, которые предусмотрены федеральными законами. Это в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторым другим категориям граждан», — цитирует Медведева РИА Новости.

Кроме того, по его словам, с 1 сентября также будет проиндексирован стипендиальный фонд.

Как сообщила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, средний размер пенсии в России в 2017 году достигнет 13 620 рублей, уточняет «Лента.ру». Вторая индексация должна состояться 1 апреля, она будет небольшой — порядка 0,4%.

Марина Мотылева
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