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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
00:19  31 января 2017 0

Обвиняемым в убийстве Немцова заплатят по 6,5 тысячи евро

Марш Немцова. Москва, плакаты, немцов мост, цветы, траур, кремлевская стена, мемориал
ЕСПЧ удовлетворил жалобу братьев Губашевых на условия содержания в СИЗОФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Убийство Бориса Немцова
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Анзор и Шадид Губашевы, обвиняемые по делу об убийстве Бориса Немцова, получат по 6,5 тысячи евро. Такое решение принял Европейский суд по правам человека, куда братья пожаловались на условия содержания в СИЗО.

Как рассказал адвокат Губашевых Муса Хадисов, братьев не устроило, что их плохо кормят, применяют к ним наручники и невовремя доставляют в суд.

Суд удовлетворил жалобы и присудил в пользу Губашевых компенсацию по 6,5 тысячи евро каждому, сообщает «Газета.ру».

По данным следствия, братья Губашевы перевозили по Москве и области членов организованной преступной группировки, которые впоследствии убили Бориса Немцова. Также они устроили слежку за политиком и передали убийцам машину, чтобы скрыться с места преступления. По версии обвинения, Губашевы и другие соучастники преступления получили за участие в устранении Немцова не менее 15 миллионов рублей. Братьям грозят пожизненные сроки.

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Политик возвращался домой из ресторана, когда киллер открыл по нему огонь.

Всего в деле пять обвиняемых: Заур Дадаев, братья Губашевы, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев. Шестой подозреваемый, Беслан Шаванов, при задержании подорвался на гранате, напоминает РБК.

На данный момент никто из них не признал своей вины.

Ранее один из обвиняемых — Темирлан Эскерханов — уже подавал жалобу в ЕСПЧ на московские суды и на сотрудников СИЗО-6, однако с ним было заключено досудебное соглашение. За компенсацию в 6 тысяч евро Эскерханов отозвал свою жалобу.

Наталья Володина
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