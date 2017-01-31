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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Москвы
00:47  31 января 2017 0

Литва не собирается возвращать Калининград «в Европу»

Граница Россия-Казахстан. Челябинск., знак, пограничная зона
Официальный Вильнюс не поддержал депутат сеймаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Официальный Вильнюс не собирается ставить вопрос о статусе Калининградской области и возвращении ее «в Европу», как ранее заявлял депутата Линас Бальсис.

По словам пресс-секретаря главы МИД Литвы Расы Якилайтене, Литва не имеет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей, сообщает РИА «Новости».

Мнение о том, что Евросоюз должен пересмотреть существующие границы России в западной части, которые «утратили правовую силу», высказал член литовской партии «Зеленых Литвы» Линас Бальсис. Россия лишилась права на Калининградскую область (бывшую Восточную Пруссию) после присоединения Крыма, заявил он. Российские депутаты тут же встали на защиту государственных границ, заявив, что дипломатам следует выступить с официальной нотой протеста, а Бальсису нужно запретить въезд в Россию. Кроме того, в качестве одной из ответных мер Литве предложили вернуть Вильнюсский край.

Двустороннее соглашение о государственных границах Литвы и России было подписано в 1997 году и ратифицировано обоими государствами.

Кенигсберг (нынешний Калининград) и другие земли Восточной Пруссии вошли в состав СССР после Второй мировой войны, в 1946 году.

Наталья Володина
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