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01:11  31 января 2017 2

«Вова, давай!» Тюменский губернатор поборолся с нефтехимическим олигархом. ФОТО

Баскетбол, игра с участием губернатора Владимира Якушева, председателя правления СИБУРа Дмитрия Конова и президента российской федерации баскетбола Андрея Кириленко. Тюмень
Владимир Якушев сыграл в одной команде с Дмитрием Коновым и Андреем КириленкоФото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев сыграл в вип-баскетбол с председателем правления нефтехимического холдинга СИБУР Дмитрием Коновым и самым титулованным российским баскетболистом, президентом Федерации баскетбола России Андреем Кириленко. Соперниками губернатора, олигарха и звезды НБА стали студенты Тюменского индустриального университета.

В понедельник, 30 января, в Тюмени открылся модернизированный баскетбольный зал в спорткомплексе «Здоровье». Зал оборудован по всем требованиям НБА на деньги нефтехимической компании СИБУР. На открытие приехали председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов и президент Федерации баскетбола России, самый титулованный российский баскетболист Андрей Кириленко.

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Глава СИБУРа сыграл против команды тюменских студентов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Конов отметил, что развитие баскетбола в регионах совместно с НБА (а тюменский спортзал — уже восьмой в России, оборудованный СИБУРом) — это не дань личному увлечению олигарха баскетболом. «Я лично люблю баскетбол, как игрок. Это считается основной причиной (открытия новых залов — ред.), но ею не является. Мы это делаем для сотрудников и членов их семей в тех регионах, где работаем», — заявил глава СИБУРа.

Губернатор Владимир Якушев назвал «баскетбольный» проект СИБУРа и НБА проектом, важным для всей страны. «Все, что компания СИБУР делает на нашей территории, это очень надежно, по-партнерски и очень здорово влияет на дальнейшее движение вперед в нашем регионе», — отметил губернатор.

Андрей Кириленко поздравил всех со спортивным праздником, после чего провел мастер-класс для юных тюменских баскетболистов. Кириленко выразил благодарность губернатору Якушеву за поддержку спорта. Также в открытии принял участие вице-президент НБА в России Дэвид Уоттс.

После торжественной церемонии открытия и мастер-класса для юных тюменских баскетболистов випы сыграли матч против баскетбольной команды Тюменского индустриального университета «Гвардия». Владимир Якушев, Дмитрий Конов и Андрей Кириленко в составе «СИБУРа» добились победы над студенческой командой с преимуществом в два очка: Андрей Кириленко последние полминуты контролировал мяч при равном счете и забил победный «двухочковый» за полторы секунды до конца встречи. Болельщики поддерживали Якушева во время игры криками: «Вова, давай!»

Валерий Дорофеев
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