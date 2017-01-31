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31 января 2017
30 января 2017
01:20  31 января 2017 1

Подарок Прохорова Жириновскому вышел из строя

Вручение Ё-мобиля В.В.Жириновскому. Москва, жириновский владимир
Прохоров презентовал Жириновскому «ё-мобиль» в 2014 годуФото: Антон Белицкий © URA.RU

«Ё-мобиль», подаренный Михаилом Прохоровым Владимиру Жириновскому, вышел из строя. На поломку глава ЛДПР пожаловался на встрече с молодежью в Госдуме.

«Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался», — приводит слова Жириновского Lenta.Ru.

Свое детище, автомобиль с электродвигателем, названный «ё-мобиль», бизнесмен Михаил Прохоров презентовал Жириновскому в 2014 году. Всего в России три таких автомобиля, владелец одного из них — сам Прохоров.

Представители автосообщества поломке «ё-мобиля» не удивились. Лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отметил, что многие изделия отечественного автопрома обладают дефектами, и потому лично он предпочитает иномарки, передает Федеральное агентство новостей.

Наталья Володина
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