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31 января 2017
30 января 2017
01:37  31 января 2017 2

Порошенко экстренно покинул Германию

Украинский диверсант рассказал о своей войне в Донбассе, украинский боец, украинский добровольческий батальон
Президент Украины вернулся на родину из-за обострения ситуации на ДонбассеФото: gordonua.com
новость из сюжета:
Война на Украине
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Президент Украины Петр Порошенко экстренно возвратился на родину, прервав визит в Германию. Причина — обострение ситуации на Донбассе.

В понедельник, 30 января, при попытке атаковать позиции ополчения более 10 украинских силовиков были убиты и более 15 ранены. Об этом сообщило минобороны ДНР. Официальная Украина заявила, что ополченцы пытались штурмовать позиции силовиков в районе Авдеевки. Возобновившиеся боевые действия привели к тому, что Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области, осталась без электричества. В самой Авдеевке нет света, воды и тепла, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Президент Украины решил вернуться в Киев, чтобы координировать меры правительства и не допустить гуманитарной катастрофы», — сообщили в пресс-службе Порошенко.

В понедельник Петр Порошенко встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая выразила обеспокоенность обострением конфликта в Донбассе.

Наталья Володина
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