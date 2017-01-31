{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 64,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
31 января 2017
30 января 2017
02:47  31 января 2017 1

Обама поддержал протесты против Трампа

Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., обама барак
Американские ценности находятся под угрозой, считает экс-президент СШАФото: Steve Jurvetson/Wikipedia

Бывший президент США Барак Обама поддержал протесты против политики нового главы государства, заявив, что не поддерживает дискриминацию из-за веры или религии. Заявление Обамы, первое с момента его ухода из Белого дома, опубликовано в Твиттере экс-президента.

Барак Обама поддержал желание граждан США высказывать свое мнение на митингах и акциях. «Граждане, осуществляющие свое конституционное право собираться, организовываться и давать услышать свои голоса выбранными ими должностными лицами, — это именно то, что мы ожидаем увидеть, когда американские ценности находятся под угрозой», — цитирует текст заявления «Газета.ру».

Также бывший президент отметил, что «принципиально не согласен с понятием дискриминации в отношении лиц по причине их веры или религии».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров