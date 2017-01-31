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31 января 2017
30 января 2017
03:09  31 января 2017 0

Украина «назначила» Россию виновной в обострении ситуации на Донбассе

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Украинская стороны требует «немедленно прекратить боевые действия»Фото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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МИД Украины просит международных партнеров «усилить политико-дипломатическое давление на Кремль». Такое заявление появилось на официальном сайте ведомства в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Напомним, 30 января возобновились боевые действия в районе городов Макеева и Авдеевка. Сообщается, что с обеих сторон есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения. Обострение конфликта грозит обернуться гуманитарной катастрофой для расположенных в зоне боевых действий населенных пунктов. Так, Авдеевка, в которой проживает около 400 тысяч человек, осталась без электричества, водо- и теплоснабжения.

Украинская стороны требует от других государств надавить на Россию, чтобы «остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе», а от самой России — «немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня», передает «Газета.ру».

Ранее президент Украины Петр Порошенко срочно выехал из Германии на родину в связи с чрезвычайной ситуацией в Авдеевке. Он поручил провести чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает «Интерфакс».

Наталья Володина
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