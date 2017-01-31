В Сирии будут воевать «неуязвимые грачи»

04:17 31 января 2017 1

Россия отправляет в Сирию четыре новейших штурмовика Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

В конце лета 2017 года к операции ВКС РФ в Сирии присоединятся четыре новейших российских штурмовика Су-25СМ3. «Неуязвимые грачи» разместятся на авиабазе Хмеймим.

Сейчас Су-25СМ3 проходят испытания в Кубинке. Точная дата отправки «грачей» в Сирию пока неизвестна, скорее всего, это будет август или начало сентября, сообщает Федеральное агентство новостей.

Задачей штурмовиков станет уничтожение боевых машин, автотранспорта и укреплений боевиков.