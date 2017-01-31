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31 января 2017
30 января 2017
04:17  31 января 2017 1

В Сирии будут воевать «неуязвимые грачи»

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., Сирия, хмеймим
Россия отправляет в Сирию четыре новейших штурмовикаФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В конце лета 2017 года к операции ВКС РФ в Сирии присоединятся четыре новейших российских штурмовика Су-25СМ3. «Неуязвимые грачи» разместятся на авиабазе Хмеймим.

Сейчас Су-25СМ3 проходят испытания в Кубинке. Точная дата отправки «грачей» в Сирию пока неизвестна, скорее всего, это будет август или начало сентября, сообщает Федеральное агентство новостей.

Задачей штурмовиков станет уничтожение боевых машин, автотранспорта и укреплений боевиков.

Наталья Володина
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