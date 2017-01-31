{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 64,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
31 января 2017
30 января 2017
04:40  31 января 2017 0

В украинской Авдеевке ввели чрезвычайное положение

Украина. Славянск, народное ополчение, донбасс, флаг
Авдеевка находится в центре столкновений ополченцев и украинских силовиковФото: Валентина Свистунова © URA.RU

В связи с возобновлением боестолкновений на Донбассе в Авдеевке введено чрезвычайное положение. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По его словам, в городе создан областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий.

Авдеевка находится в центре столкновений ополченцев и украинских силовиков с 29 января. Военные действия с применением артиллерии и ракетных систем залпового огня ведутся вокруг Авдеевской промышленной зоны. Сообщается о потерях с обеих сторон, передает «Газета.ру».

Ранее украинский президент Петр Порошенко прервал свой визит в Германию из-за обострения сиутации на Донбассе. МИД Украины уже обвинил Россию в эскалации конфликта.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров