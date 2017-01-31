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31 января 2017
30 января 2017
05:22  31 января 2017 2

«Это безумно». Шварценеггер раскритиковал указы Трампа

Белый дом поспешил с принятием указа об иммигрантахФото: Flickr

Арнольд Шварценеггер назвал иммиграционный указ нового президента США Дональда Трампа «безумным и опрометчивым».

«Это безумно, и мы выглядим глупо, когда Белый дом слабо подготовлен к таким правительственным распоряжениям», — заявил актер.

Речь идет об указе Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов». Документ вводит запрет на въезд в США граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана (сроком на 90 дней), прием беженцев из Сирии (на неопределенный срок) и любых других беженцев (на 120 дней).

Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер отметил, что Белый дом поспешил с принятием указа — сначала его нужно было согласовать с минюстом и министерством национальной безопасности США, передает РИА «Новости».

Таким образом, Шварценеггер, который не голосовал за Трампа на выборах президента, пополнил ряды американских деятелей искусства, в резкой форме критикующих политику Трампа. Ранее о новом президенте США нелицеприятно высказалась певица Рианна, а Мадонна и вовсе позволила себе непечатные выражения в адрес Трампа. Многие голливудские знаменитости до выборов поддерживали Хиллари Клинтон, а после вышли на акции протеста против избрания Трампа президентом.

Наталья Володина
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