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31 января 2017
30 января 2017
05:36  31 января 2017 1

Школьников снова оденут в стандартную форму

Школьная ярмарка Курган, школьная форма
Единый образец производителям представит минпромторгФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Российские школьники снова будут носить стандартную форму. Единый унифицированный образец производителям школьной одежды представит министерство промышленности и торговли.

Как передают «Известия», инициаторами стандартизации выступили сами производители — им нужны четкие ориентиры для выпуска безопасной и удобной формы.

В то же время министерство образования и науки не планирует в ближайшее время вводить единую форму в обязательном порядке. Существующая одежда для школьников вполне соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям светского делового стиля.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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