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31 января 2017
30 января 2017
06:05  31 января 2017 3

Украинские боевики насмешили Интернет своим «профессионализмом». ВИДЕО

Захваченная военная часть. Луганск. Украина, армия, оружие, трофеи, автоматы
Пользователи соцсетей комментируют видео со стрельбой из ручного пулеметаФото: Карина Ванеш © URA.RU

Действия украинских боевиков стали предметом шуток со стороны интернет-пользователей. В Сети появилось видео, как военнослужащие Вооруженных сил Украины пытаются стрелять из пулемета. В сопроводительной записи сказано, что оно снято 30 января в районе Авдеевки на мобильный телефон одного из военнослужащих.

На записи видно, как один из боевиков ведет обстрел противников из пулемета, при этом он едва не падает. Другие военнослужащие также стреляют из ручного пулемета, однако в разные стороны, передает Федеральное агентство новостей.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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