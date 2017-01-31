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31 января 2017
30 января 2017
06:24  31 января 2017 2

С корреспондента RT сняли все обвинения

Клипарт. Екатеринбург, пресса, сми, телекамера, журналистика
Александра Рубинштейна обвиняли в участии в массовых беспорядкахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура США больше не имеет вопросов к корреспонденту телеканала RT Александру Рубинштейну — с него сняты все обвинения. Ранее на журналиста, задержанного 20 января, в день инаугурации президента США Дональда Трампа, было заведено дело об участии в массовых беспорядках.

В МИД России задержание Рубинштейна в Вашингтоне назвали «вопиющим случаем», а сам корреспондент заявил, что его арест «был явной ошибкой», передает russian.rt.com.

Освобожденный журналист поблагодарил за помощь своих коллег, в том числе Комитет защиты журналистов и организацию «Репортеры без границ», и свою компания — телеканал RT America.

«Я продолжу свою журналистскую работу и буду делать для моего телеканала репортажи, актуальные для нашей аудитории», — приводит слова Рубинштейна russian.rt.com.

Наталья Володина
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