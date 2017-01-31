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31 января 2017
30 января 2017
06:57  31 января 2017 0

Первый блин комом: попытка очистить орбиту Земли от мусора провалилась

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., наука, планета земля
Японский корабль-мусорщик не смог начать работуФото: Pixabay

Первая попытка устроить генеральную уборку на орбите Земли не увенчалась успехом. Беспилотный грузовой корабль-мусорщик, запущенный Японией, не смог начать работу.

Как передает Федеральное агентство новостей, японским специалистам удалось найти причину сбоя — беспилотник «Конотори-6» не смог выпустить 700-метровые провода, при помощи которых должен был работать на границе атмосферы Земли.

Следующая попытка убрать мусор с орбиты Земли должна состояться 4 февраля. Согласно исследованиям ООН, над планетой кружит до 5000 тонн мусора.

Наталья Володина
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