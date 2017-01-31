{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 64,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
31 января 2017
30 января 2017
07:12  31 января 2017 0

Deutsche Bank заплатит США за выведенные из РФ 10 млрд долларов

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Банк заплатит 425 млн долларов за отмывание денегФото: Pixabay

Немецкий Deutsche Bank выплатит штраф в 625 млн долларов за нарушения при торговле российскими акциями. Из них 425 млн долларов — за отмывание денег путем «зеркальных транзакций», еще 200 млн долларов — штраф, наложенный британским финансовым регулятором FCA.

Махинации велись в период с 2011 по 2015 годы, отмечает «Газета.ру». Проводимые Deutsche Bank операции по отмыванию денег, по данным финансово регулятора штата Нью-Йорк NYSDFS, способствовали выводу 10 млрд долларов из России, что является нарушением законов штата.

По информации обоих регуляторов, и NYSDFS, и FCA, банк приобретал акции за рубли в Москве, после чего стороны, связанные с кредитной организаций, продавали эти же акции на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому регулятору штата Нью-Йорк.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров