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31 января 2017
30 января 2017
07:23  31 января 2017 1

Рогозин посмеялся над заявлением Литвы о Калининграде

RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, рогозин дмитрий
Вице-премьера насмешила история с КалининградомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин продемонстрировал отношение власти к прозвучавшим в Литве высказываниям о том, что Калининградская область должна принадлежать им. Рогозин иронично прокомментировал заявление главы МИД Литвы о том, что страна отказывается от территориальных претензий на Калининград.

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«Слава Богу, а то мы уже испугались», — говорится в сообщении Рогозина в соцсети Facebook, пишет «Федеральное агентство новостей».

Громкая история началась с того, как депутат литовского сейма Линас Бальсис выступил с заявлением, что России пора вернуть Литве Калининградскую область, которая была отдана «на время», писала «Национальная служба новостей».

Заявление вызвало множество комментариев в социальных сетях, в частности, Бальсиса называли «бредящим шпротом».

В Совете Федерации РФ предложили литовскому депутату вернуть России Виленский край, прежде чем говорить о «возвращении» Калининградской области, отмечала «Газета.ру».

Спустя какое-то время спикер МИД Литвы Раса Якилайтене официально заявила о том, что Вильнюс «не имеет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей и не поднимает вопрос о статусе Калининградской области».

Наталия Вершинина
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