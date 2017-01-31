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31 января 2017
30 января 2017
07:43  31 января 2017 0

Пристав забрался на крыло взлетающего самолета, чтобы арестовать его

Аэропорт, споттинг. Курган, кукурузник, ан 2
Кукурузнику не дали взлететь (архивное фото)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Судебный пристав Денис Хресцов арестовал взлетающий с аэродрома самолет Ан-2, забравшись на его крыло. Это произошло в Краснодарском крае, о случае рассказали в УФССП по региону.

В управление судебных приставов поступил документ о запрете легкого самолета. Как пишет «Национальная служба новостей», житель Краснодара продал свой АН-2, после чего судно было переправлено в Крымский район, однако новый владелец на учет его так и не поставил. «Кукурузник» нашли на частном аэродроме.

Пилоты Ан-2, увидев пристава, попытались поскорее уйти от него в небо, однако Хресцов забрался на крыло самолета, чтобы не дать ему подняться. После этого летчики бросили воздушное судно и сбежали, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ан-2 был опечатан, пристав сдал его на хранение владельцу аэродрома. Сейчас ФССП разыскивает собственника воздушного судна.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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