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31 января 2017
30 января 2017
08:26  31 января 2017 0

В правительстве считают курс рубля завышенным

Новый рубль., рубль, монета, состоятельность, деньги, валюта
Курс рубля должен быть ниже на 10%Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Текущий курсовой уровень в 60 рублей за доллар считается невозможным. К такому выводу пришло Министерство финансов РФ в своих расчетах по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации с февраля «временного бюджетного правила».

При реализации «бюджетного правила» сегодняшнего уровня курс должен достигнуть лишь при стоимости нефти в 75-80 долларов, профиците бюджета порядка 2% ВВП и приросте за 2017 год Резервного фонда более чем на 2,3 трлн рублей. Как пишет «Коммерсант», Минфин настаивает на снижении курса рубля на 10%. И, согласно расчетам, опровергаются более ранние заявления ведомства и Центробанка о том, что бюджетное правило «в целом» не окажет влияния на курс рубля. Эксперты, впрочем, как ранее отмечала «Газета.ру», сразу после известия о том, что Минфин и ЦБ начнут операции на валютном рынке, предрекали начало цикла ослабления рубля.

Согласно расчетам Минфина, которые приводит агенство Reuters, бюджет балансируется при цене нефти около 58 за баррель и курсе около 64 рулей за доллар. Фактически финансовое министерство предполагает девальвацию рубля в нынешней ситуации ориентировочно на 10%.

По логике расчетов Минфина, без применений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в 76 долларов и выше.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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