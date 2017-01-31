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31 января 2017
30 января 2017
07:58  31 января 2017 0

Трамп уволил временного прокурора за критику миграционного указа

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп возмущен действиями и.о. главы минюстаФото: depositphotos.com © URA.RU

Исполняющего обязанности генпрокурора США Салли Йетс президент страны Дональд Трамп отправил в отставку. Решение было принято после того, как та отказалась выполнять указ об иммиграции.

«И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов», — говорится в сообщении Белого дома, которое приводит «Газета.ру».

Ранее назначенная Обамой и. о. генпрокурора США Салли Йейтс запретила юристам Минюста США отстаивать в судах указ Трампа о миграционной политике. Ее действия были продиктованы тем, что Йейтс не была уверена в законности изданного президентом США Дональдом Трампом указа, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Американский лидер Дональд Трамп, напомним, после вступления в должность президента на три месяца закрыл въезд в США гражданам нескольких стран с преимущественно мусульманским населением — Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Эксперты выражали мнение, что действия Трампа могут еще больше поляризовать американское общество. «Уже видно, что Трамп упрям, он не привык слышать слово „нет“, и он готов пробивать те идеи, которые сформулировал, — пояснял в интервью „Национальной службе новостей“ известный российский журналист Михаил Таратута. — Но глава США живет не в вакууме, он постоянно ощущает сопротивление, причем не только от политической элиты. Ведь его не приемлет почти половина страны. У него очень много противников».

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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