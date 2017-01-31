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31 января 2017
30 января 2017
08:27  31 января 2017 0

Ученые заметили слишком поздно. Жителям Земли грозила катастрофа из-за огромного астероида

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, космос, планета
Астероид пролетел рядом с земной атмосферойФото: depositphotos.com © URA.RU

Крупный астероид неизвестного происхождения пролетел на экстремально близком от Земли расстоянии. Как утверждают астрономы, попади это небесное тело в атмосферу, могли бы произойти весьма трагические последствия.

Ученые заметили приближавшийся к нашей планете астероид слишком поздно. Ему дали название 2017 ВН30. Космическое тело достигает в диаметре 30 метров, сообщает агентство «Народные новости». Как утверждают уфологи, если бы тело пробило атмосферу, то возможно, разрушило бы город населением не менее полумиллиона человек.

«Судя по размеру, его взрыв может поколыхать один город на полмиллиона населения, если астероид упадет в середину. Там прилично все может развалиться, на расстоянии 500 метров все точно развалится», — рассказал агентству академик Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, председатель секции по аномальным процессам Владимир Мельников.

Мельников отметил, что ученым так и не удалось изучить астероид. Если бы в его основе был металл, то он бы прошел до поверхности Земли. Если бы был каменный, то распался так же, как и Чебаркульский метеорит. «Там, как правило, во всех внутри есть вода, и они часто распадаются», — отметил эксперт.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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