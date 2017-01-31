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31 января 2017
30 января 2017
08:42  31 января 2017 0

В России на 20 процентов подорожают все лекарства

Проверка аптеки. Сургут, аптека, лекарства, фармацевт
Лекарства подорожают из-за обязательной маркировкиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

После введения обязательной маркировки лекарственных препаратов QR-кодами, они могут подорожать на 20%. Маркировка должна быть внедрена к 2018 году, рассказывают участники фармацевтического рынка.

Эксперимент по маркировке лекарств стартует 1 февраля. В пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, четыре крупнейших фармацевтических дистрибутора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами, пишут «Известия».

Маркировка лекарств необходима для защиты фармацевтического рынка от контрафакта. Как посчитали в Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), производители в связи с нововведением могут поднять цены до 20%. Как утверждает глава РААС Нелли Игнатьева, механизм нанесения двухмерного штрихового кода требует от производителя дополнительных затрат на новое оборудование, ее слова приводит «Федеральное агентство новостей». Эксперты полагают, что из-за обязательной маркировки с рынка могут исчезнуть некоторые виды лекарственных средств, в первую очередь — недорогие, на которые невыгодно наносить маркировку.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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