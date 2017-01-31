09:05 31 января 2017 22

Доходы сокращаются, а платежи остаются Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Число ипотечных кредитов в России, просроченных более чем на 90 дней, выросло на 20%, их объем достиг 160 млрд рублей. Такие данные приводит бюро кредитных историй (БКИ). Эксперты уверены: будет только хуже, поскольку доходы населения продолжают падать.

Согласно исследования БКИ, результаты которого приводит «Коммерсант», ипотека стала лидером по проблемам среди розничных кредитов. За 2016 год число просроченных (с первого дня) ипотечных кредитов увеличилось на 39%, до 114,1 тыс. штук. Что касается других кредитов, меньше всего увеличилось число просрочки в сегменте кредитных карт — 3%, по кредитам наличными рост составил 10%, по автокредитам — 17%.

При этом в крупнейших банках ухудшения качества ипотеки стараются не признавать. Так, в Сбербанке «Коммерсанту» заявили, что не наблюдают роста просроченных кредитов. Также ухудшения качества ипотечного портфеля не отмечают банки группы ВТБ. «По ипотеке у нас просрочка одна из самых низких по рынку, как и по всему портфелю», — сообщил член правления Газпромбанка Валерий Серегин, добавив, что у кредитного учреждения довольно жесткие риск-правила. В двух банках с оговорками признали ухудшение качества кредитов: в Транскапиталбанке и Абсолют-банке.

Эксперты ожидают дальнейшего ухудшения качества ипотеки. Несмотря на то, что в 2015—2016 годах банки предъявляли более жесткие требования к заемщикам, есть вероятность того, что население не сможет обслуживать ранее взятые кредиты, считает главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Эксперт подчеркнул, что при падающих реальных доходах населения ипотека уже не может оставаться таким же качественным продуктом, как раньше.

Ранее Росстат приводил данные, согласно которым реальные доходы россиян в 2016 году снизились почти на 6%, писала «Газета.ру». При этом годом ранее они сократились на 3,2%.