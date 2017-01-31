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31 января 2017
30 января 2017
09:15  31 января 2017 2

Екатеринбург лихорадит от войны похоронщиков. Конкурентов устраняют проверенными методами

Автомобиль ритуальной службы тушили целый час (архивный снимок)Фото: «Ночные Новости»

В ночь на 31 января в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге горел автомобиль ритуальной службы. «Газель» похоронщиков вспыхнула в час ночи в переулке Хибиногорском, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Огонь вспыхнул в автомобиле с надписью «Ритуальная служба» на площади два квадратных метра, в его тушении были задействованы шесть пожарных, пламя было сбито за 11 минут, а полностью потушить возгорание удалось к 2 часам ночи. Отметим, что в переулке Хибиногорском расположен офис похоронного бюро «Доверие».

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу «URA.RU» заявили, что сообщение о возгорании автомобиля поступило в полицию в 1.20. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия. Причины возгорания устанавливаются, владелец транспортного средства опрошен, от подачи заявления отказался. По результатам пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение.

Это далеко не первый случай возгорания автомобиля ритуальной службы. В апреле прошлого года горела «Газель» похоронного бюро «Изида». Поджог автомобилей — один из способов устранить конкурентов, который распространен на полулегальном рынке похоронных услуг. Как ранее писало «URA.RU», участники местного рынка Екатеринбурга обходят конкурентов нелегальным путем, скупая информацию у спецслужб об умерших. Как сообщали источники агентства, в скупке подозревают «Харон», «Ураллик», «Ритуал 66», «Изида» и «Мемори». В октябре 2016 года прошли аресты владельцев нелегального похоронного бизнеса.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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