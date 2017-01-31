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31 января 2017
30 января 2017
09:27  31 января 2017 2

Артемий Лебедев выиграл спор с Навальным о логотипе челябинского города

Клипарт. Челябинск, сатка
Сатка получит логотип от студии Артемия ЛебедеваФото: Кондрат Александров © URA.RU

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы не усмотрело нарушения при заключении контракта между МБУ «Центр развития туризма Саткинского муниципального района» и студией известного дизайнера Артемия Лебедева на разработку логотипа этого челябинского города. Контракт был заключен без проведения торгов и у единственного поставщика правомерно, поскольку сумма не превышала 100 тыс. рублей сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФАС.

С жалобой в надзорное ведомство обратился Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального после того, как Артемий Лебедев иронически оценил амбиции главы организации по участию в президентских выборах 2018 года.

УФАС запросило документы контракта и выяснило, что разработка логотипа обойдется Сатке в 35 тыс. рублей. А работы стоимостью до 100 тыс. рублей можно заказывать без тендера. На этом основании в жалобе было отказано. «Заседание дважды откладывалось, поскольку запрашивали документы и выясняли, насколько соблюдены требования по предельной сумме у единственного поставщика. Нарушения в части выбора способа закупки и размещения ее на сайте не обнаружены», — подвели итог в УФАС.

ООО «Студия Арт. Лебедева» получило контракт после того, как известный российский дизайнер побывал в Сатке и сделал несколько восторженных заявлений о ее достопримечательностях.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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