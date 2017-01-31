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31 января 2017
Главные новости 
09:48  31 января 2017 11

Регионам выделили 10 млрд на сельское хозяйство. Уральцам достались крохи

Дубровский и пшеница Челябинск, поле, комбайн, пшеница, урожай, уборочная
Трем уральским регионам возместили деньги на покупку сельхозтехники (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство распределило между 38 субъектами РФ более 10 млрд рублей для развития сельского хозяйства. На Урале деньги достанутся Пермскому краю, Тюменской области и Зауралью. Документ размещен на официальном сайте правительства.

В подписанном премьером Дмитрием Медведевым документе указано, что 10 млрд рублей распределяются между регионами для «софинансирования расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования».

Из регионов Большого Урала на самую солидную сумму может рассчитывать Тюменская область, которой предоставлена субсидия в сумме 289,7 млн рублей. Пермский край получит на аграрный комплекс 140 млн рублей, а Курганская область — только 40 млн рублей.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, деньги предоставляются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы.

Нина Калинина
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