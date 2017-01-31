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31 января 2017
30 января 2017
10:13  31 января 2017 12

Свердловские депутаты пожаловались Куйвашеву на мэра. «Нынешний состав Думы не поддержит его избрание»

Поездка Дениса Паслера в Талицу, ковпак лев, паслер денис, москвин владимир
Депутаты думы Богдановича недовольны работой мэра города Владимира Москвина (в центре)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты богдановичской городской думы пожаловались губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на главу города Владимира Москвина. В своем обращении народные избранники рассказали о давлении и неэффективной работе мэра и заявили, что не будут поддерживать его кандидатуру на выборах в случае попытки переизбраться на второй срок.

«За время работы между Главой ГО Богданович и депутатским корпусом не найдено взаимопонимание и, как следствие, нет взаимодействия между администрацией и Думой. Это напрямую отражается на темпах социально-экономического развития МО [муниципального образования — прим.ред.]», — говорится в обращении.

По словам авторов письма, большая часть общения Москвина с думой сводится к запугиванию увольнением депутатов и их родственников, находящихся на муниципальной службе, а основным инструментом давления является местное телевидение, посредством которого «до избирателей доводится негативная, искаженная информация о работе думы», утверждают народные избранники.

Письмо также содержит несколько примеров оценки деятельности Владимира Александровича. Среди них — проваленная программа по капитальному ремонту ветхих домов, по строительству жилья для незащищенных групп населения, по ремонту дорог и по газификации муниципального образования.

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Фото: скрин документа

«Данные факты позволяют сделать вывод, что нынешний состав Думы не поддержит избрание Москвина В.А. на должность главы городского округа Богданович», — говорится в завершении обращения, под которым подписались 13 из 16 депутатов.

По словам знакомого с ситуацией источника, у Владимира Москвина действительно есть все шансы не попасть на выборы главы Богдановича, которые пройдут в марте 2017 года. Причиной этому являются вопросы, возникшие не только к его работе, но и отношению к областным властям:

«В мае прошлого года он не дал депутату свердловского Заксобрания Алексею Коробейникову поздравить ветеранов с Днем Победы, а во время активной предвыборной гонки, в сентябре, выдвинул против спикера облдумы Людмилы Бабушкиной кандидата от „Справедливой России“ по Богдановичскому округу Марину Сидорову. Этим он не только оборвал контакты с областью, но и настроил против себя Владимира Тунгусова [главу администрации губернатора Свердловской области]», — резюмировал собеседник агентства.

Взять комментарий у Владимира Москвина не удалось. Он не взял трубку.

Руководитель департамента по местному самоуправлению администрации губернатора Наталья Соколова подтвердила «URA.RU» факт обращения депутатов, отметив, что документ принят на рассмотрение.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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