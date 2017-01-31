10:06 31 января 2017 2

В структуре прокуратуры в регионе грядут изменения Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Прокурор Тобольска Евгений Бирюков уходит в отставку. По информации источника «URA.RU», Бирюков написал заявление о выходе на пенсию с 15 февраля. Сейчас, отметил источник, прокурор находится на больничном.

«Сегодня в Тобольск отправились сотрудники прокуратуры Тюменской области, в городе пройдет совещание, причем обсуждать будут ситуацию в Тобольске и районе, — рассказал источник. — В районной прокуратуре после ухода Владимира Прохорова в Тюмень до сих пор не назначен прокурор. Теперь без прокурора остается и Тобольск. Не исключено, что прокуратуры будут объединены — тогда искать придется лишь одного руководителя, а не двоих сразу».

В прокуратуре Тюменской области корреспонденту «URA.RU» заявили, что не будут комментировать эту информацию.

В прокуратуре Тобольска подтвердили, что в данный момент Бирюков находится на больничном. На вопрос о возможном уходе прокурора на пенсию в приемной сообщили: «У нас нет такой информации». Не подтвердили там и данные о визите в город сотрудников облпрокуратуры.

Напомним, осенью 2016 года в прокуратурах Тобольска и Тобольского района произошли крупные кадровые перестановки.