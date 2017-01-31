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31 января 2017
09:56  31 января 2017 32

Чиновники стали главной проблемой России

Игорь Левитин на заседании в резиденции губернатора СО. Екатеринбург, чиновники, совещание, заседание
Чиновники серьезно мешают развитию страныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российских госчиновников Всемирный банк (ВБ) назвал главной структурной проблемой, которая мешает развитию страны. По наблюдениям авторов доклада ВБ о мировом развитии в 2017 году, чиновники стали основной причиной того, что законы и ведомства не могут обуздать коррупцию в стране, централизация власти тормозит качество муниципальных услуг, а существующая в стране бюджетно-налоговая политика не стимулирует людей для долгосрочных сбережений.

По данным экспертов ВБ, концентрация власти — это основная причина низкого качества управления в стране, которая не позволяет бороться ни с бедностью, ни с коррупцией, а также уйти от сырьевой модели развития, приводит данные доклада «Коммерсант».

Как отмечают аналитики Всемирного банка, ошибку российское правительство сделало в 90-х годах во время приватизации. Эксперты указывают, что приватизация по-русски породила неэффективные олигополии — а также «новый класс олигархии, который сопротивлялся реформам, направленным на развитие конкуренции».

В качестве альтернативного варианта аналитики ВБ привели опыт Польши, которая вначале создала условия для появления большого числа новых компаний, заинтересованных в реформах, и лишь затем началась постепенная приватизация госактивов.

К 2015 году в России, равно как в Турции и Руанде, не осталось групп, реально влияющих на политику, кроме высших чиновников, а единственные реформы, которые реализуются, являются меритократическими и производятся в пользу существующей элиты, делают вывод аналитики. Эксперты ВБ призывают расширить круг представителей элиты, вовлеченных в принятие решений, а также пересмотреть подход к реформам.

Нина Калинина
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