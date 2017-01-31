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10:16  31 января 2017 1

В Югре массово закрываются учебные заведения. Порог эпидемии среди школьников превышен в два раза

Грипп. Тюмень, маска, грипп, орви
В ХМАО растет заболеваемость гриппом и ОРВИФото: Николай Бастриков © URA.RU

В ХМАО за последнюю неделю заболело гриппом и ОРВИ свыше 22 тыс. человек. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, эпидпорог в регионе превышен на 76,6%. Самая высокая заболеваемость среди школьников от 7 до 14 лет — показатель выше эпидемиологического порога на 96,9% — темп роста составил 101%. Диагноз грипп поставлен 292 больным. Госпитализированы более 400 человек.

Самый высокий уровень заболеваемости регистрируется в Октябрьском и Кондинском районах, а также городе Белоярский. В Югре за прошедшую неделю закрыты 85 школ, две школы—интерната, 28 детских садиков, два ПТУ. Карантин также введен частично в 27 общеобразовательных учреждениях и 40 дошкольных. Ранее, напомним, был введен карантин в Нижневартовске. Школы также закрывались в Нягани. Отметим, в Югре циркулирует так называемый «гонконгский» вирус гриппа.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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