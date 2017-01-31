{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 64,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
31 января 2017
Главные новости 
10:36  31 января 2017 6

В Екатеринбурге суд определил судьбу этапированных из ХМАО участников крупного ДТП с погибшими

Судебное Алешкин Шевелев Курган, клетка, решетка, руки арестанта
Водитель автобуса останется за решеткой до 3 апреляФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
все новости сюжета

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест водителя автобуса Марата Зайнуллина. Об этом «URA.RU» сообщили в суде.

Марат Зайнуллин останется под стражей до 3 апреля. Ранее суд на такой же срок продлил арест другому участнику аварии, водителю грузовика Раилю Саитханову, а также представителю владельца автобуса, в котором перевозились дети, Александру Сидоруку.

Авария произошла 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском. Автобус, в котором перевозилась команда воспитанников нефтеюганской спортшколы «Сибиряк» по акробатике, столкнулся с двумя грузовиками и легковушкой. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. После ЧП в ХМАО прилетел глава СКР Александр Бастрыкин. Следствие выяснило, что дети перевозились с нарушениями закона.

Уголовное дело ведет четвертое следственное управление ГСУ СК РФ с дислокацией в Екатеринбурге — всех арестованных в рамках следствия этапировали в столицу Урала. Отметим, в уголовном деле есть еще один фигурант — экс-директор спортшколы Ирина Тарасова. Она пока что находится под домашним арестом.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров