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Главные новости Курганской области
10:25  31 января 2017 7

В Курганской области уменьшилась величина прожиточного минимума

Ценники на продукты питания Курган, покупатель, продукты питания, ценник, стелаж с продуктами
Зауральцам в среднем на душу населения требуется минимум 9 142 рубля в месяцФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в Курганской области за IV квартал 2016 года составила 9 142 рубля. Такой показатель утвержден правительством региона во вторник, 31 января, передает корреспондент «URA.Ru».

По сравнению с величиной прожиточного минимума за III квартал 2016 года этот показатель снизился на 168 рублей.

Для трудоспособного населения новая величина прожиточного минимума составила 9774 рубля (меньше на 193 рубля), для детей — 9519 рублей (меньше на 171 рубль), для пенсионеров — 7592 рубля (меньше на 115 рублей). Прожиточный минимум устанавливается для расчета социальных доплат.

Как уже сообщало «URA.Ru», ранее в области утвердили величину прожиточного минимума для пенсионеров Курганской области на 2017 год в размере 8500 рублей.

Анна Бояркина
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