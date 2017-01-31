10:32 31 января 2017 10

Могила Дианы Лебедевой возмутила москвичей Фото: instagram.com/ladydd11

На Троекуровском кладбище в Москве над могилой внучки фигуранта дела ЮКОСа Платона Лебедева 19-летней Дианы возвели павильон, который мешает проходу москвичей к могилам умерших родственников. Они написали жалобу в Общественную палату, которую поддержали представители Русской православной церкви.

Массивное траурное сооружение на могиле Дианы Лебедевой, погибшей в автомобильной аварии в Швейцарии, «залезло» на могилы ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также закрыло проход к другим могилам. пишут «Дни.ру». Возмущение рядовых москвичей поддержал глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. На своей странице в Facebook он выразил надежду, что «эта крайне неприятная и недостойная история разрешится быстро и правильно».

«Можно понять, когда близкие пытаются почтить память погибшей родственницы. Но нельзя ни понять, ни принять, когда это делают, попирая память других людей. Людей, перед чьим подвигом мы в благоговении склоняем головы», — отметил Владимир Легойда.

1/2 Фото: ГосИндекс

19-летняя Диана Лебедева погибла 25 ноября 2016 года в в Швейцарии. Ее автомобиль протаранил ограждение моста и упал в озеро Лугано. В аварии также погиб 23-летний Азер Ягубов — племянник начальника управления государственного отдела правового департамента правительства России Субхи Шихлинского. Однако в соцсетях говорят о том, что шатер убрали несколько дней назад. Однако до сих пор остался фундамент от павильона, и он заходит на чужие могилы.