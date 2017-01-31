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31 января 2017
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28 января 2017
27 января 2017
10:30  31 января 2017 5

«Дети не ели 12 часов». Пермские туристы застряли во Вьетнаме

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Туристы из Перми без еды просидели в холле гостиницы, ожидая вылетаФото: Pixabay

Туристы из Перми почти 12 часов не могли вылететь из вьетнамского города Нячанг. Они пожаловались, что туроператор не предоставил им ночлег и ужин.

В соцсетях появилось видео, которое выложили клиенты туроператора «Пегас туристик». Разгневанные туристы требуют от представителя компании предоставить им еду, воду и ночлег. Они говорят, что уже девять часов ждут трансфера в аэропорт в холле гостиницы. «30 человек в отеле, включая маленьких детей. Есть не дают, воды не дают. Дети не ели 12 часов», — говорит мужчина на видео.

В ответ представитель турфирмы просит обратиться к авиакомпании. Он оправдывается, что в отелях Нячанга нет свободных номеров, на что туристы предлагают ему проверить через Booking. В итоге представитель туроператора пообещал через час забрать пермяков из отеля и покормить.

Рейс из Вьетнама, согласно расписанию электронного табло Большого Савино, должен приземлиться в Перми во вторник, 31 января, в 14:30.

В пермском отделении «Пегас туристик» отказались комментировать ситуацию.

Анна Белкина
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