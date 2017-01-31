10:46 31 января 2017 15

Снег продолжают убирать с дорог Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане, где водители жалуются на скользкие дороги, сотрудники Госавтоинспекции за неделю выдали администрации города 19 предписаний об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети. Об этом сообщили в городском отделе управления ГИБДД по Курганской области.

Среди выданных департаменту развития городского хозяйства предписаний 12 — по недостаткам зимнего содержания, еще семь связаны с недостатками в содержании технических средств организации дорожного движения.

Также в отношении Департамента было составлено 12 протоколов по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ по фактам непринятия мер по устранению недостатков в установленные законом сроки.

26 января ГИБДД провело совместный рейд с прокуратурой города, так что в ближайшее время вероятны санкции за наледь на дорогах и от контролирующего органа. Напомним, автовладельцы, которые попали в аварии из-за скользких дорог, намерены подать коллективный иск на администрацию Кургана, а наложенные на мэрию штрафы уже превысили 1,5 млн рублей.

По информации сайта администрации города, в выходные на вывозке снега и уборке улиц Кургана работало от 20 до 43 единиц техники, за 27—30 января с улиц Кургана было вывезено порядка 2,5 тыс. тонн снега.