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31 января 2017
30 января 2017
11:12  31 января 2017 3

Челябинские школы захлестывает новая волна гриппа

Дети и карантин. Екатеринбург, карантин, домашнее обучение
Школьники семи городов и районов делают уроки по интернетуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия гриппа и ОРВИ в Челябинской области
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В Челябинской области после возобновления работы школ начала расти заболеваемость гриппом среди школьников, сообщили «URA.RU» в региональном Роспотребнадзоре. С 23 по 29 января этот показатель вырос на 21,6%, в том числе по Челябинску на 18%. Карантин ввели в школах Верхнего Уфалея, Троицка, Кыштыма, Южноуральска, Сатки, Катав-Ивановска, а также Варненского района. Кроме того, пришлось «точечно» закрыть несколько десятков классов в школах, три учреждения среднего профобразования и группы в детских садах.

Среди детей от трех до шести лет заболеваемость выросла на 9,6% (в областном центре на 7%), у более младших осталась без изменений. Среди взрослых, напротив, отмечено снижение уровня заболеваемости на 12,7%, в Челябинске — на 15,5%. Рост заболеваемости ОРВИ сохраняется в 22 муниципальных образованиях области, превышение эпидемических порогов — в 31 муниципалитете, включая Челябинск. В целом по региону зарегистрировано 34,3 тыс. случаев ОРВИ, в том числе клинически подтвержден 161 случай гриппа.

«Вынужденные каникулы», объявленные для южноуральских школьников перед Новым годом, были отменены по решению регионального штаба по борьбе с гриппом с 19 января. При этом местным властям и территориальным органам Роспотребнадзора разрешено было вводить в образовательных учреждениях карантин, если этого потребует ситуация на местах.

Владимир Васин
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